Saaga S on dokumentin päätähti

TAIPALSAARI Suomenhevosen hirnahdus on kuulunut vuosisatoja Taipalsaaren Jauhialassa ja Vehkataipaleella.

Nyt näissä kylissä voi kuulla kaksinkertaisen ravikuningattaren Saaga S:n kavioiden kopseen, kun hevosen omistaja-valmentaja Ilkka Pyysalo ja kuski Matti Nisonen vetävät suojattinsa harjoituksia.

Vehkataipaleen kupeessa, Ampujalan kylässä asuva ja Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäiväksi elokuvaa ravikuningattaresta tekevä Kai Kuntola on ylpeä kahden hevostilan ja suomenhevosten pitkästä yhteisestä taipaleesta.

– Nisosten hevostila on vuosisatoja vanha ja näkyy paikannimestä Nihtilä. Pitkä on historia myös Jauhialassa Pyysalojen hevostilalla. Ilkan isä Esko on yhtä kova hevosmies kuin poikansakin, Kuntola mainitsee.

Elokuvan aikajana on yksi vuosi, jonka aikana Saaga S:n ja valmentajan sekä kuskin vaiheita seurataan. Kuvauspäiviä on jo kasassa yhteensä yli 30.

