Vastine Soili Näkin kirjoitukseen

Savitaipaleen Vanhaintuki ry tuottaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista Toimintakeskus Suvannossa ja lisäksi vuokraamme 52 palveluasuntoa Valkama I- ja Valkama II -tiloissa.

Meillä Vanhaintuki ry:llä on selkeät toimintaohjeet asuntojen vuokraamisesta ja irtisanomismenettelystä. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 ohjaa myös toimintaamme.

Vanhaintuki ry:n vuokra-asunnot vuokrataan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti henkilöille, jotka tarvitsevat palveluasumista ja tämän vuoksi teemme aina yhteistyötä myös heidän omaistensa tai edunvalvojien kanssa.

Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä käydään läpi asunnon vuokraamiseen liittyvät yleiset asiat ja ehdot yhdessä asunnon vuokraajan, omaisen tai edunvalvojan ja Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n henkilökunnan kanssa.

Kun asunto sanotaan irti, niin silloin tiedotetaan ja sovitaan yhdessä vuokrasuhteen päättymiseen liittyvistä asioista. Asunnon siivous vuokrasuhteen päättymisen jälkeen on yksi näistä asioista.

Mikäli asukkaan muutettua asunnosta Vanhaintuki ry:llä ei ole tietoa kuka ja milloin asunto siivotaan, niin silloin siistijät käyvät siivoamassa asunnon. Tuolloin tehdään perusteellinen loppusiivous ikkunoiden pesusta kaikkien pintojen pesemiseen.

Siivoamisesta laskutetaan vain siihen kuluneen ajan mukaan. Tämä on yhtenäinen ja toimintaohjeisiin kirjattu käytäntö.Kyseisessä tapauksessa huoneiston piti olla tyhjä 1.6.2017 alkaen, koska huoneistoon oli muuttamassa uusi asukas 2.6.2017. Irtosanomisilmoitus oli tehty siten, että huoneisto vapautuu 1.6.2017 alkaen eli huoneiston piti olla tyhjä jo 31.5.2017.

Kiinteistönhuoltajamme oli käynyt kartoittamassa 1.6.2017 huoneiston kunnon aamulla, mutta asukas oli vielä paikalla ja kertoi muuttavansa puolen päivän aikaan. Tällöin ei tullut esille, että joku omaisista huolehtii siivoamisen.

Huoneiston irtisanomisen yhteydessä tai sen jälkeenkään Vanhaintuki ry:n henkilökunnalle ei ollut tullut tietoa miltään taholta siitä, että omainen siivoaisi asunnon.

Käymissämme useissa keskusteluissa omaisille on selvitetty asiaa ja siistijä on kertonut yksityiskohtaisesti, mitä ja miksi on siivottu. Lisäksi Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kirjaamat yleiset toimintaohjeet on käyty asianosaisten kanssa läpi.

Savitaipaleen Vanhaintuki ry pahoittelee tapahtunutta tietokatkosta siivouksen osalta ja toimimme jatkossakin yhdistyksen arvojen ja toimintaohjeiden mukaisesti kaikkien savitaipalelaisten ikäihmisten parhaaksi yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa.

Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n puolesta

LEENA BYCKLING

hallituksen puheenjohtaja

ANU SILVENNOINEN

johtaja