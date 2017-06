Lyytikkälän talo sadalta kulmalta

SUOMENNIEMI Lyytikkälän talon rakennuksista löytyy lähes sata kulmaa ja vähintään yhtä monta näkökulmaa ja tarinaa.

Lyytikkälän päärakennus vuodelta 1867 on hyvää vuosikertaa, sillä se on 50 vuotta vanhempi kuin itsenäinen Suomi ja syntynyt samana vuonna kuin marsalkka Mannerheim.

Lyytikkälän päärakennuksen 150-vuotisjuhlassa ja kesän 2017 avajaisissa viime sunnuntaina tarkasteltiin 20:stä eri rakennuksesta muodostuneen kokonaisuuden asemaa läntisen ja itäisen talonpoikaisen rakennuskulttuurin rajapaikkana.

– Kaikki Lyytikkälässä viehättää ja se, että kokonaisuus on hyvin säilynyt. Tässä paikassa on funktionalismia, asuminen ja työ ovat aina yhdistyneet, katsoi graafikko emerituksen silmin savitaipalelainen Paavo Ojasti.

MARKKU PAAKKINEN

