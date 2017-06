Savitaipaleen kunta uudisti verkkosivunsa

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunta on julkaissut uudet verkkosivut.

Uudistuksen taustalla oli tarve päivittää sivut vastaamaan nykyajan viestintätarpeita ja -mahdollisuuksia. Sivu-uudistuksella haettiin raikkautta, selkeyttä, ajantasaisuutta sekä avointa tiedonkulkua kunnan, kuntalaisten ja sidosryhmien välillä. Osoite on edelleen www.savitaipale.fi.

– Uudistus oli luonnollinen jatkumo kunnassa viime vuosina tehdyille elinkeinopoliittisille investoinneille, joista esimerkkeinä toimivat yritystalon perustaminen, Olkkolan Hovin kunnostustyöt, valokuitu-hanke sekä satama-alueen kehittäminen, kunnan tiedotteessa kerrotaan.

Uusien sivujen perusrakenne on tuttu vanhalta sivustolta, ja tiedot löytyvätkin pääsääntöisesti samojen otsikoiden alta kuin ennen. Uutena ominaisuutena sivuilla on mahdollisuus lukea kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen blogimietteitä.

– Blogi tarjoaa näppärän keinon kuvata hiukan vapaamuotoisemmin kunnassamme tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Monipuolinen viestintä ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa on muutoinkin yhä tärkeämpi osa kunnan johtamista ja kehittämistä, Kainulainen sanoo.

Kunnan uusia sivuja täydentää jatkossakin Visit Savitaipale -sivusto, joka palvelee kunnan matkailuun ja elinkeinoihin liittyvissä asioissa. Viestintää vahvistetaan lisäksi kunnan eri some-kanavilla Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi