Lemille ja Savitaipaleelle haetaan uutta rakennustarkastajaa

LEMI & SAVITAIPALE Lemin ja Savitaipaleen yhteinen rakennustarkastaja Arto Sipilä on irtisanoutunut virastaan 26. kesäkuuta alkaen.

Lemillä viransijaisuutta hoitaa elokuun loppuun asti Eero Henttu. Savitaipaleella viransijainen on kunnaninsinööri ja kiinteistöpäällikkö Jaakko Nopanen.

Lemin tekninen lautakunta käsittelee kunnan rakennusvalvonnan järjestelyjä kokouksessaan torstaina 29. kesäkuuta.

Lemin, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Luumäen kunnat ovat aiemmin käyneet keskusteluja rakennusvalvonnan toimintojen yhdistämisestä yhteiseen organisaatioon. Luumäki on tarjoutunut hoitamaan Lemin ja Savitaipaleen rakennusvalvonnan myyntipalveluna.

Sipilän irtisanoutumisen myötä Lemin ja Savitaipaleen yhteisen rakennustarkastajan virka kuitenkin laitettiin auki ja hakuaika päättyy 30. kesäkuuta.

Lemin teknisen johtajan Markku Immosen mukaan rakennusvalvonta on lakisääteistä toimintaa ja kesken olevat järjestelyt vievät niin paljon aikaa, että ilman täytettyä virkaa rakennusvalvonta ei toimi.

Virka täytetään yhteistyössä Luumäen ja Savitaipaleen kanssa. Näin varmistetaan valittavan henkilön sopivuus mahdollisten uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Virka täytetään 1. syyskuuta alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Immonen esittää tekniselle lautakunnalle, että se valtuuttaa hänet jatkamaan neuvotteluja Luumäen kunnan tarjouksen pohjalta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi