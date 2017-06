Tienvarsipysäköinti kiellettiin Torikadulla

SAVITAIPALE Tienvarsipysäköintiä on rajoitettu Savitaipaleen kirkonkylällä. Autoja ei saa enää parkkeerata Torikadulle K-marketin puolella. Kunta asensi pysäköintikiellosta kertovan liikennemerkin paikalleen juhannusviikolla.

Kunnan teknisen osaston päällikön Vesa Roiko-Jokelan mukaan pysäköinti kiellettiin bussiliikenteen sujuvoittamiseksi. Kadun varrella torin vastapäätä on bussipysäkki. Aiemmin Torikadulla on myös ollut varsin ahdasta molemminpuolisen tienvarsipysäköinnin takia.

Kunta muistuttaa myös, että sisäänajo torialueelle tapahtuu Kievarinkadulta ja kyseinen väylä on yksisuuntainen.

Torikadulta ei siis saa kääntyä Osuuspankin eteen. Tämä on myös osoitettu liikennemerkillä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi