Viljojen ja nurmien kasvu on nyt voimakasta

Kasvukausi on Etelä-Karjalassa edelleen kaksi viikkoa myöhässä, kertoo Pro Agria Etelä-Suomen kasvutilannekatsaus.

Viileät ja sateiset säät ovat kuitenkin saaneet kasvustot tiheiksi ja kasvu on nyt voimakasta. Ruis kukkii ja syysvehnä on tullut tähkälle. Kevätviljat ovat korrenkasvuvaiheessa.

– Silti huolena on, kestävätkö viljat pystyssä ja terveinä ja että kerkeävätkö kasvustot tuleentua korjuukuntoon, kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Etelä-Suomen Pro Agriasta sanoo.

Hänen mukaansa viljoja uhkaavat laikkutaudit, öljykasveja pahkahome ja härkäpapua suklaalaikku. Niitä torjutaan kasvustoruiskutuksin.

Tuholaistilanne on ollut onneksi rauhallinen, mutta nyt rapsikuoriaiset ovat ilmestyneet öljykasvipelloille ja niiden torjuntaan on ryhdyttävä heti. Todennäköisesti monella lohkolla selvitään yhdellä ruiskutuksella.

Viljojen lisäksi myös nurmet ovat voimakkaassa kasvussa. Ensimmäinen säilörehu on suurimmaksi osaksi tehty. Sadosta muodostunee hyvä, vaikka aloitettaessa se oli heikko.

– Laatu on toistaiseksi pysynyt myös hyvänä, mutta nyt nurmi alkaa vanhentua ja sen sulavuus heikkenee. Sateet kiusaavat paikoin korjuuta, Heinola kertoo.

Hän ennustaa, että kuivan heinän tekoon päästään viikon kuluttua.

Varastoperunan kasvustot lähenevät sulkeutumisvaihetta, jolloin ruton torjunta aloitetaan. Sateet ja sään mahdollinen lämpeneminen nostavat ruttopainetta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi