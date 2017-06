KoPa jäi pisteittä kotikentällä – Jani Jokela osuu pelistä toiseen

LEMI Kotajärven Pallo (KoPa) taipui maalin tappioon keskiviikkoiltana Kotajärven kentällä. Kulennoisten Pallo (KuP) vei jalkapallon Nelosen ottelussa pisteet mukanaan maalein 2-3 (2-1).

Kotijoukkueen molemmat maalit iski, kuinkas muutenkaan, Jani Jokela. Jokela on sarjan maalipörssin jaetulla ykkössijalla yhdessä Union Plaanin Tuomas Jäntin kanssa.

KoPa on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua, joissa seitsemässä Jokela on saanut pallon tolppien väliin. Molemmissa KuP-otteluissa Jokela on viettänyt kahden maalin iltaa.

Keskiviikon ottelu alkoi tasaisissa merkeissä. KuP:n Tommi Purhonen vei vieraat johtoon 11. peliminuutilla, mutta Jokela tasoitti pelin heti perään rangaistuspotkusta. Kotijoukkueen johto-osuman maalitykki iski reilun puolen tunnin pelin jälkeen.

Toinen puoliaika oli kuitenkin KuP:n. Mikael Litmanen tasoitti 58. peliminuutilla ja Teemu Purhonen teki voittomaalin viitisen minuuttia ennen varsinaisen peliajan täyttymistä.

KoPa on sarjassa viidentenä 11 sarjapisteellä. Ensi tiistaina 4. heinäkuuta lemiläiset matkaavat Korian Ponnen vieraiksi.

Seuraavan kotiottelun KoPa pelaa perjantaina 21. heinäkuuta. Vastassa on tuolloin FC Atomit Loviisasta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi