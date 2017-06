Pertti Jurvasen uusi tuleminen

SAVITAIPALE Etelä-Karjalan kulttuurin moniottelija Pertti Jurvanen on 85-vuotispäivän kynnyksellä täynnä odotusta kuin nuori esikoiskirjailija. Hän odottelee painosta uutta teostaan, jonka nimi on Uusi tuleminen.

Jurvasen ensimmäinen tuleminen kirjoittajana oli Heinolan seminaarin aikoina. Hän kirjoitti pientä korvausta vastaan opiskelukavereille kotiaineita.

– He varoittivat, että älä kirjoita liian hyviä, jäädään kiinni, Jurvanen naurahtaa.

Uusi kirja on Jurvasen teoksista 17:s. Omia niistä on kymmenen ja loput ryhmätöitä.

Mukaan mahtuu pitäjä- ja kylähistorioita, sukutarinoita, elämäkertoja, librettoja ja palkittuja kokoillan näytelmiä.

Maantieteellisesti mittavin on pitäjä- ja kylähistorioiden sarja.

Opetustyön ohella Jurvanen on työskennellyt 1970-luvulla Länsi-Saimaan Sanomien edeltäjän Yhteissanomien päätoimittajana ja Yleisradion freelancer-toimittajana.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Pertti Jurvaselle ansioistaan Lönnrot-mitalin ja presidentti kotiseutuneuvoksen arvon.

– Kun synnyin, rakennustelineillä olleen isäni kämmenelle laskeutui pääsky kertomaan iloisen uutisen, Pertti Jurvanen kertoo.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue Pertti Jurvasen 85-vuotishaastattelu kokonaisuudessaan torstain 29. kesäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista.