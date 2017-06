Lapset innostuivat kansallislajista

TAIPALSAARI – Pesäpallo on tosi hyvä laji. Sen pelaaminen auttaa myös muissa lajeissa.

Näin tuumasi Saimaanharjun urheilukentällä Kunniajuoksu-nimiseen pesäpallokouluun osallistunut Niklas Hämäläinen, 9.

Laji on myös Kaisla Marttisen, 9, mieleen.

– Sisäkentällä on helpompaa ja mukavampaa pelata kuin ulkokentällä, Kaisla sanoi.

Leader-rahoituksella järjestetty pesiskoulu on saavuttanut suuren suosion Saimaanharjulla.

– Ilmoittautuneita on 35, Pesä Ysien junioritoiminnan kehittäjä Jenna Backman kertoi.

Viikko sitten torstaina kaikki eivät sentään olleet paikalla, mutta Backmanilla sekä hänen kanssaan lapsia ohjanneilla Amanda Timperillä, Aliisa Timperillä ja Nea Tarjavuorella riitti tekemistä parinkymmenen lapsenkin kanssa. Kesä- ja heinäkuun ajan kahdesti viikossa järjestettävässä koulussa tehdään niin sanottuja ominaisuusharjoituksia, eli harjoitellaan esimerkiksi pesäpallolyöntejä sekä pallon heittämistä ja kiinniottamista. Lisäksi leikitään ja pelataan.

Lue lisää pesäpallokoulusta torstain 29. kesäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista.