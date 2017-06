Tuuli on ollut perjantaina puuskaista – sähkökatkoja myös Lemillä ja Savitaipaleella

Puuskainen tuuli on katkonut sähköjä Lappeenrannan Energiaverkkojen toimialueella perjantaina 30. kesäkuuta iltapäivällä puoli kahden jälkeen.

Sähkökatkoja on ilmennyt Lemin, Savitaipaleen ja Lappeenrannan alueilla. Parhaillaan sähköttä on reilut 600 asiakasta ja määrä saattaa vaihdella hetkellisesti jopa tuhansiin.

Vikoja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Energiaverkkojen käyttökeskuksesta kerrotaan, että puuskaisen tuuliennusteen jatkuessa iltaan katkoja saattaa ilmetä vielä lisää.

Energiaverkot varautuu sähköverkon vikojen korjaukseen ja varaa tarvittaessa resursseja illaksi viankorjaukseen sekä asiakaspalveluun.

Sähköhäiriöiden tilannetta voi seurata verkkosivujen sähkön häiriökartalta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi