Sata lajia havaittu Suomen kunniaksi

SAVITAIPALE Istumme Eija Karinen kanssa Savitaipaleen Lavikanlahden satamassa luonnon juhlapöydän ääressä.

Televisiota ei tarvita, sillä luontofilmi pyörii edessämme livenä. Ruskosuohaukka kaartelee, harvinainen rytikerttunen jankuttaa ruovikossa yksinkertaisia säkeitään.

Ruskea iso lintu etenee ruovikon yllä matalalla kohti itää.

– Ei voi olla totta, olen kuullut sen monta kertaa, mutta en koskaan nähnyt, Karine huudahtaa.

Kaulushaikara päiväsaikaan on harvinainen näky.

Luonto on Eija Karinelle vahvojen elämysten lähde, mutta myös sen lajien tunteminen ja havaintojen kirjaaminen on kivaa. Hän on havainnut tänä vuonna jo 105 lintulajia.

MARKKU PAAKKINEN

