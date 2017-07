Verkkokalastuskielto päättyi Saimaalla – saimaannorpan kuutit edelleen vaarassa

Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty keväinen verkkokalastuskielto päättyi Saimaalla perjantaina 30. kesäkuuta. Verkkokalastuskielto on voimassa vuosittain 15.4.–30.6.

WWF Suomi muistuttaa, että nuoret ja kokemattomat kuutit ovat kuitenkin edelleen suuressa vaarassa hukkua kalaverkkoihin.

– Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannalta olisi tärkeää, että ihmiset jättäisivät verkot nauloihin myös lakisääteisen rajoitusajan ulkopuolella, WWF Suomen tiedotteessa linjataan.

Kalanpyydysten sivusaaliiksi joutuminen on saimaannorpan suurin uhka, eikä norppaturvallisia kalaverkkoja ole olemassa. Isoimmassa vaarassa ovat kuutit, jotka eivät osaa varoa vaaroja aikuisten norppien tapaan.

Poikaset voivat myös olla liian heikkoja pyristelemään irti verkoista kiinni jäädessään.

– Ennen kuin nykyisen kaltaiset kalastusrajoitukset astuivat voimaan reilut kuusi vuotta sitten, surullisen paljon kuutteja hukkui verkkoihin keväällä, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Verkkojen lisäksi myös vääränlaiset katiskat ovat vaaraksi kuuteille. Ilman asianmukaista nielurajoitinta olevat katiskat ovat tappaneet viime kesinä useita kuutteja.

Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty ympärivuotinen asetus kieltää katiskat ja merrat, joiden nielun voi venyttää yli 15 senttimetriä leveäksi. Asetuksen määräyksiin voi tutustua WWF:n Norppakartta-palvelussa.

Verkkokalastuksen lisäksi saimaannorppaa uhkaa ilmastonmuutos. Metsähallitus tiedotti alkukesästä, että peräti 90 prosenttia tämän kevään kuuteista syntyi ihmisten kolaamiin apukinoksiin.

Saimaan rannoille kolattavien apukinosten avulla saimaannorpan kuuteilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytyä ilmastonmuutoksen myötä yleistyvistä vähälumisista talvista.

– Apukinokset osoittavat, miten pienistä asioista harvalukuisen saimaannorpan selviytyminen on kiinni, Tolvanen huomauttaa.

– Niin moni ihminen teki helmikuussa aktiivisesti työtä vapaaehtoisperiaatteella auttaakseen norppaperheitä. On vaarana, että työn tulos valuu hukkaan, jos kinosten avulla henkiin jääneet kuutit nyt hukkuvat verkkoihin, hän jatkaa.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Niitä arvioidaan olevan nykyisin noin 360.

