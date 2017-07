Nuoret pitävät viheralueet siistinä

TAIPALSAARI Kunnantalon ympäristössä on näkynyt koulujen loppumisesta asti huomioliiveihin pukeutuneita nuoria työn touhussa. Kyse on Taipalsaaren kunnan palkkaamista kesätyöntekijöistä, jotka huolehtivat viheralueiden hoidosta.

– Olemme kitkeneet, keränneet roskia ja tyhjentäneet roskiksia, Jasmiina Kittilä, 17, ja Veera Roine, 16, kertovat.

He ovat viihtyneet hyvin ulkotöissä.

– Tämä on ihan mukavaa. Olen kesällä mieluummin pihalla kuin sisällä, Kittilä toteaa.

Hänen mukaansa kuukauden mittaisen pestin aikana on sekä paistanut että satanut. Töitä on kuitenkin pystytty tekemään joka säässä.

Samaa sanovat ruohonleikkureilla liikkeellä olleet Justus Latto, 16, Kasperi Koivunen, 16, ja Lukas Peurala, 17. He ovat leikanneet ruohoa, haravoineet ja hieman kitkeneetkin.

