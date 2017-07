Eko-Taipolis avaa ovensa

TAIPALSAARI Yritystalo Taipoliksen tiloissa avataan tällä viikolla kierrätysmyymälä Eko-Taipolis.

Taipalsaaren työllistämisyksikön ylläpitämässä myymälässä on myynnissä muun muassa käytettyä kodinirtaimistoa ja toimistokalusteita. Lisäksi Eko-Taipolis ottaa vastaan käyttökuntoisia ja ehjiä kierrätykseen kelpaavia tavaroita. Se ei kuitenkaan vastaanota sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kierrätysmyymälä tarjoaa myös nouto- ja vientipalveluita, eli se voi noutaa kierrätykseen menevät tavarat ja toisaalta kuljettaa myymälästä ostetut tavarat asiakkaalle.

Eko-Taipolis on auki maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Työllistämisyksikkö on perustettu tänä vuonna pitkäaikaistyöttömien tukemiseksi. Sen tavoitteena on löytää työttömille työnhakijoille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, koulutusta ja kuntoutusta.

