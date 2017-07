Ruoan verkkokauppa etsii asiakkaita

K-MARKET Savitaipale on aloittanut kesäkuussa ruoan verkkokaupan. Palvelu toimii tilaa ja nouda -konseptilla, jossa asiakas tilaa ostokset netistä ja hakee ne kaupalta.

Savitaipaleella palvelu on tosin viety pidemmälle.

– Me toimitamme tavarat kotiin tässä keskustan alueella, kauppias Tero Kiiski kertoo.

Kiisken mukaan verkkokaupan tarkoituksena on tuoda lisäpalvelua asiakkaille.

– Savitaipale on toki rajallinen markkina, mutta meillä on täällä yrityksiä ja vanhuksia, jotka tarvitsevat palvelua.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 6. heinäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista.