Uimilla kisattiin hymy huulessa

LEMI Kansainvälinen ja kotoisen lemiläinen tunnelma vallitsi Uimin kesäkisoissa heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.

– Tämä Suomen kesän viileys on pelkästään miellyttävää. Kuumuutta on Kaakkois-Aasiassa ollut liiankin kanssa, mainitsi perheensä kanssa jo kolme vuotta Bangkokissa asunut Sami Kinttu.

Sami Kinttu painaa pitkää päivää energia-alan asiantuntijatehtävissä voimalaitoskattiloiden parissa. Vaimo Anni on aloittanut työt markkinointialalla.

Kinttujen lapset Hilma ja Vilho ovat niin pieniä, että tasoitusjuoksussa vanhemmat pinkoivat ohi. Vuonna 2010 ja myöhemmin syntyneiden tyttöjen tasoitusjuoksun voitti Olivia Ayoade, jonka suonissa virtaa nopeiden juoksijoiden verta. Kärrinpyörät nähtiin voiton päätteeksi.

Lue lisää Uimin kesäkisoista torstain 6. heinäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista.