Levää on jo hippusina Saimaalla

Kaakkois-Suomen levätilanne on sisävesillä pääosin rauhallinen, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) tiedottaa.

Levähippusia on kuitenkin havaittavissa veteen sekoittuneena jo useassa paikassa.

Läntisellä Pien-Saimaalla havaittiin viikko sitten vesistönäytteenoton yhteydessä sinilevää useilla järven osilla. Runsaimmin levähippuja oli tuolloin Riutanselän alueella.

Eteläiseltä Saimaalta on tullut myös muutama yleisöhavainto, jossa ilmeisesti tuuli on kasannut levää usean metrin levyisiksi matoiksi rannalle. Toisaalta tuulet ovat ainakin Päihänniemestä jo hajottaneet levämaton pois.

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti pinnalla kelluvaa levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei etenkään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa muun muassa allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä.

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös yleisöhavaintoja.

