Kesäteatterin ensi-iltaan on viikko aikaa

SAVITAIPALE Kesäteatteriesitys Ristniemen Antti saa ensi-iltansa viikon kuluttua Hakamäen museoalueella.

Savitaipalelaisesta Antti Matikasta (1892–1985) kertova näytelmä esitetään kymmenpäisen näyttelijäkaartin voimin. Pääosaa, itse Antti Matikkaa, esittää Timo Mikkola. Lisäksi mukana on elävää musiikkia, kun Emma ja Ville Vanhala soittavat koskettimia ja hanuria Eija Vakkilan johdolla.

Esityksen sijainti Hakamäellä on osuva, sillä Antti Matikan kotipaikka Ristniemi sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä. Sopivissa kohtauksissa voidaan siis viittoilla oikeaan suuntaan, Ristniemeen.

Siellä näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Ismo Tuhkalainen kertoo kirjoittaneensa yhden näytelmän kohtauksistakin. Käsikirjoitus perustuu kahden Antti Matikan aikalaisen haastatteluun ja Pertti Jurvasen kirjoittamaan Antinpäivän aikaan -kirjaan, mutta mukana on myös fiktiota. Ilman sitä näytelmää ei synny.

– Näytelmä on dokumentaarinen, mutta mukana on komediaa ja draamaa, Tuhkalainen kertoo.

