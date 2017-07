Nuorison Tuki saa työllistämisrahaa

SAVITAIPALE Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on myöntänyt Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:lle 23 820 euroa hanketoiminnan työllistämisrahaa käytettäväksi loppuvuonna 2017. Myönnetyn rahoituksen avulla Savitaipaleen Nuorsio Tuki ry:llä on mahdollisuus palkata projektityöntekijä.

Samalla tavoitteena on erikseen myönnettävällä palkkatuella työllistää loppuvuoden aikana 10 henkilöä, jolloin hankkeen kokonaistueksi kuluvana vuonna arvioidaan noin 100 000 euroa. Tarkoitus on, että pääosa hankkeeseen osallistuvista löytää työurallaan jonkin muun ratkaisun kuin palaamisen työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Rahoitus myönnettiin Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen, Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:n toiminnanjohtaja Kaj Wahlroosin sekä Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvon ja työllisyysasiantuntija Kai Greijulan käymien neuvottelujen tuloksena.

– Olemme iloisia Savitaipaleen uuden kunnanjohtajan pyrkimyksistä rakentavaan mutta realistiseen työllisyysyhteistyöhön. Sanotaan, että halu yhteistyöhön oli havaittavissa molemmin puolin pöytää, Kouvo kuvailee tilannetta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi