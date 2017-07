Savitaipaleen satama saa ison tuen elyltÃ¤

SAVITAIPALE Mojovan tuen saa Savitaipaleen kunta satamahankkeeseensa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely), joka on myöntänyt kohteeseen 314 930 euroa kehittämisrahaa.

Kuolimon rannassa sijaitsevaa satama-aluetta kohennetaan rakentamalla lisää laituri- ja pysäköintipaikkoja.

Lisäksi veneilyturvallisuutta lisätään ruoppaamalla satama-alueen pohjaa.

Hankkeen koko kustannusarvio on 749 834 euroa.

Ely ojentaa Savitaipaleella kätensä myös Puutavaraliike Toimi Talka Ky:lle, jolle myönnetään 50 967 euroa investointitukea.

Lemillä toimiva kiusvalmistaja Misa Oy saa elyltä investointitukea 15 424 euroa.

Leader Länsi-Saimaa ry myöntää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle 70 753 euroa Taipalsaaren Sarviniemen kehittämiseen.

Sarviniemi on yksi valmisteilla olevan Saimaan Geoparkin käyntikohde. Alueelle suunnitellaan erilaisia retkeilypalveluita. Geologisia kohteita aiotaan tehdä tunnetuksi valokuvanäyttelyllä. Hankkeen kustannusarvio on 88 442 euroa.

Lemin 4H-yhdistys saa Leader Länsi-Saimaalta 67 032 euroa tapahtumatuottajavalmennusta varten. Ajatuksena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamana.

Hankkeen kustannusarvioksi on mainittu 83 790 euroa.

TIMO SIHVO

Juttua muokattu 11.7. klo 9.08: muutettu ely-keskus elyksi.