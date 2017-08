Seurakuntien talouspäällikkö Laura Hiltunen jättää tehtävänsä

LEMI Talouspäällikkönä Lemin ja Savitaipaleen seurakunnissa toimiva Laura Hiltunen on irtisanoutunut tehtävästään 21. elokuuta lukien.

Savitaipaleen kirkkoneuvosto on päättänyt julistaa talouspäällikön viran haettavaksi.

Savitaipaleen kirkkoherra Ossi Hjerppe on neuvotellut Lemin kirkkoherran Lea Karhisen kanssa taloustoimistojen yhteistyön jatkamisesta siten, että seurakunnilla on jatkossakin yhteinen talouspäällikkö.

Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa tämän vuoden loppuun.

Kirkkoherrat sopivat, että Savitaipaleen seurakunta laittaa talouspäällikön viran haettavaksi ja tarjoaa jatkossa talouspäällikön tehtävien hoitamista myös Lemin seurakunnalle.

Järjestely edellyttää molempien seurakuntien kirkkoneuvostojen hyväksymistä.

Yhteistä talouspäällikköä perustellaan seurakuntien taloudellisen tilanteen kiristymisellä sekä meneillään olevalla Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren seurakuntien yhdistymishankkeella.

Savitaipaleen uudesta talouspäälliköstä tulisi mahdollisesti uuden seurakunnan talouspäällikkö.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi