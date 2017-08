Savitaipaleen kunta kaipaa näkemyksiä valtuustostrategian laadintaan

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunta on avannut verkkokyselyn, jonka kautta kuntalaisia kannustetaan osallistumaan Savitaipaleen kehittämissuunnitelmiin. Kysely on osa uuden valtuustokauden 2017–21 strategiapäivitystä.

Kunnanvaltuusto on ideoinut ehdotuksia siitä, miten Savitaipaletta tulisi kehittää. Ehdotukset liittyvät muun muassa Savitaipaleen palveluihin ja elinympäristöön sekä yleisesti kunnan tulevaisuuteen. Kyselyssä vastaajat voivat valita mielestään tärkeimmät ehdotukset. Sähköinen kysely on avoinna 3. syyskuuta saakka.

Kyselyyn pääsee vastaamaan täältä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi