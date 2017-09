Metsänhenki lumosi ranskalaiset – kansainvälinen taiteilijaporukka työskenteli Haukkajärvellä

SUOMENNIEMI Turkulainen videotaiteilija Minna Nurmi toi ranskalaisvetoisen taitelijaryhmän inspiroitumaan perheensä mökkimaisemiin Suomenniemen Suomenkylään.

Äkkisyväksi kutsuttu vetäytyminen kesti kymmenen päivää.

– Ranskalaiset ovat olleet todella innoissaan saunomisesta, uimisesta ja kalastamisesta, Nurmi mainitsee.

Minna Nurmen äiti Seija Väärä on lähtöisin Suomenniemeltä. Perheen kesämökki on Haukkajärven rannalla.

– Täällä on tullut vietettyä kaikki lapsuuden kesät, pari kuukautta joka kesä. Serkut ovat olleet viereisillä mökeillä. Siten on ollut myös seuraa, Nurmi, 29, kertoo.

Viime ja tällä viikolla Haukkajärven rannalla on eletty ranskalaisissa tunnelmissa. Kuusi ranskalaista ja kolme suomalaista taiteilijaa on ollut majoittuneensa kahteen mökkiin.

Minna Nurmi ja hänen ranskalainen miehensä Clément Beraud ovat toimineet vetäjinä.

Suomesta mukana ovat olleet myös Raimo Saarinen ja Sanna Turunen. Ranskan värejä ovat kantaneet Lorenzö, Remi Levézier, Philippe Billemont, Pierre Mahieu ja Maxime Chanet.

Porukassa on muun muassa valokuvaajia, piirtäjä ja veistäjä.

