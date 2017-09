Mikko Haiko kuvaa katoavaa maailmaa

LEMI Pyhää arkea sanoo kuvaavansa lemiläislähtöinen valokuvaaja ja kuvataiteilija Mikko Haiko, jonka Sudenkorento-niminen näyttely avattiin vanhassa pappilassa viime maanantaina. Näyttely on Haikon ensimmäinen Lemillä.

– Maisemakuvaus ja maisemakokemus ovat tärkeitä omassa työskentelyssäni, Haiko, 33, korostaa.

Mikko Haiko on syntynyt seitsemänlapsiseen perheeseen Lemin Nisolassa.

Kotipiiri ja noin kilometrin päässä sijaitseva suvun kantatila ovat tärkeä osa Haikon sielunmaisemaa.

– Olen pyörinyt lapsesta asti tässä neliökilometrin alueella, Haiko tuumii.

Tuleva valokuvataiteilija sai ensimmäisen tuntuman kuvaamiseen noin kymmenenvuotiaana. Välineenä oli kertakäyttökamera.

– Kuvailin traktoreita ja rakennuksia.

Haiko on löytänyt vanhan filmirullan, jolle hän on taltioinut traktoreita, pusikkoa ja puita. Miehen mukaan kuvista voi vetää punaisia lankoja siihen, mitä hän kuvaa nykyisin. Näkemys on alkanut hioutua jo nuorena.

– Muutin Helsinkiin opintojen perässä armeijan jälkeen vuonna 2005.

Haiko hakeutui graafista suunnittelua opiskellessaan valokuvauskurssille.

– Tuntui, että siihen sai laittaa kaiken tarmonsa.

Mikko Haikon Sudenkorento -näyttely Lemin vanhassa pappilassa (Toukkalantie 5) 29.9. saakka. Avoinna su–pe klo 11–15.30 ja la klo 9–13.