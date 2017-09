Tänään vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää – Länsi-Saimaan Sanomien näköislehti on vapaasti luettavissa

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta.

Päivän kunniaksi Länsi-Saimaan Sanomien näköislehti on perjantaina vapaasti luettavissa täällä.

Suomen YK-liitto muistuttaa, että lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.

