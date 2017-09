Savitaipaleella järjestetään sunnuntaina suunnistuksen sprintin aluemestaruuskilpailut

SAVITAIPALE Suunnistuksen sprinttimatkojen aluemestaruudet ratkotaan Savitaipaleella sunnuntaina 10. syyskuuta.

Kilpailu tulee varsin liki, sillä reitit kulkevat kirkonkylällä asutuksen ja palveluiden keskellä.

Aluemestaruuskilpailun järjestäjä on Raja-Karjalan Suunnistajat ry (RaKas). Savitaipalelaisen kilpailunjohtajan Markku Kivistön mukaan yleisöllä on vapaa pääsy seuraamaan suunnistusta eikä erillisiä liikennejärjestelyjä tehdä.

Suunnistajien on tosin huolehdittava tarkkaavaisuudestaan, kun liikutaan taajaman autoteillä.

Kilpailussa on miesten ja naisten yleisten sarjojen lisäksi sarjat myös nuorille ja veteraaneille. Nuorimmat osallistujat voivat olla 12-vuotiaita ja vanhimmat ysikymppisiä.

Osallistujia tulee Etelä-Karjasta, Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta. Reittien pituudet vaihtelevat sarjasta riippuen noin yhden ja noin kolmen kilometrin välillä.

Savitaipaleelle on ilmoittautunut yhteensä 225 suunnistajaa, joista 207 kisaa aluemestaruuksista.

Kilpailukeskus on Savitaipaleen liikuntatalolla, minne järjestetään myös oheisohjelmaa. Itse kilpailu alkaa kello 11 ja päättyy noin kello 13.

Samaan aikaan ja samoilla reiteillä järjestetään myös avoimet RaKas-rastit. Reiteille pääsee lisäksi kuntosuunnistamaan kello 11–12.

