Konstun kaava halutaan kumoon sammakon avulla

TAIPALSAARI Pulputteleva viitasammakko on nostettu yhdeksi syyksi, jolla Konstunrannan asemakaavaan liittyvä Taipalsaaren kunnanvaltuuston päätös halutaan kumota.

Konstunrannan vapaa-ajan asukkaisiin lukeutuvan naisen mielestä kaavaa ei saa hyväksyä, ennen kuin viitasammakon esiintyminen tutkitaan.

– Mielestämme tilamme elinympäristön laatu heikkenee oleellisesti, mikäli lahden ranta-alue arvokkaine luontoineen tuhotaan, nainen ilmoittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen lähettämässään valituksessa.

Kunnanvaltuusto käsitteli Konstunrannan asemakaavaa ensimmäisen kerran jo 17. toukokuuta.

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen lisätä Konstunniemessä olevan loma-asuntotontin osaksi kaavaa muuttamalla tontin omakotitontiksi.

Kunnanhallitus totesi 23. toukokuuta, että asiaa kunnanvaltuustossa käsiteltäessä on tapahtunut menettelytapavirhe. Kunnanhallitus päätti valmistella asemakaavan uudelleen valtuuston päätettäväksi.

Valtuusto hyväksyi päivitetyn kaavan 28. kesäkuuta.

Alkuperäisen kaavaehdotuksen alueeseen rajoittuu toinenkin vapaa-ajan käytössä oleva tila. Sen omistava nainen on valittanut valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Valituksessa kunnanvaltuuston päätöstä kuvaillaan lainvastaiseksi ja vaaditaan asian palauttamista uuteen käsittelyyn.

– Erityisesti vaadimme, että ranta-alueet tulee jättää kaikille avoimeksi virkistysalueeksi ja että tilamme vieressä sijaitseva ruovikkoinen lahti on säilytettävä luonnontilaisena arvokkaan luonnon suojelemiseksi, nainen tähdentää valituksessa.

Valituksessa viitataan väitettyyn maankäyttö- ja rakennuslain säännösten rikkomiseen. Valittajan mukaan myös maanomistajien tasapuolista kohtelua edellyttävää säännöstöä on rikottu.

Nainen olisi halunnut myös, että hänen tilastaan muodostetaan omakotitontti.

Erityistä huolta valituksessa kannetaan viitasammakoista, joiden muodostama yhdyskunta on valituksen mukaan havaittu keväällä ja alkukesästä naisen kesämökin vieressä olevassa lahdenpohjukassa.

Valtuuston päätöksen liitteessä olevassa kaavaselostuksessa konsultti ilmoittaa, että kolme rantatonttia jätetään pois kaavasta ja viitasammakon esiintyminen todetaan keväällä 2018.

Nainen vaatii, että viitasammakkotutkimus tehdään ja alue merkitään suojelumerkinnällä kaavaan.

