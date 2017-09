Kunnantalon sähkölukitus reistailee Taipalsaarella

TAIPALSAARI Kunnantalon lukitus kaipaa Taipalsaarella uusimista.

Sähkölukitus on reistaillut tänä vuonna koko ajan ja loppukesästä lukitus on toiminut vain muutamana päivänä ilman, että se käydään manuaalisesti säätämässä päälle ja pois päältä. 1980-luvun loppupuolelta olevaa järjestelmää on korjattu viime vuosina useasti. Nyt järjestelmää ei enää pystytä korjaamaan kuntoon.

Tekninen lautakunta käsitteli elokuun lopulla ehdotusta, jonka mukaan lautakunta esittää kunnanhallitukselle- ja valtuustolle 50 000 lisämäärärahan hyväksymistä hankkeen toteuttamiseksi kiireellisenä jo tämän syksyn aikana.

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Lisäselvitykseen haluttiin vaihtoehto, jonka mukaan vain kunnantalon ulko-ovien ja käytävien väliovien lukitus uusitaan. Kustannusarvio lautakunnan vaihtoehdolle on 18 000 euroa. Työhuoneiden lukot jäävät tässä vaihtoehdossa vanhalle sarjoitukselle. Tekninen lautakunta käsittelee lukituksen uusimista jälleen tänään. Oikuttelevaa lukitusta pidetään merkittävänä riskinä kunnantalon toiminnalle.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi