Syyt, miksi kamera ei ole Kuolimon pääjärvessä

Asiallisessa pääkirjoituksessa (LSS 7.9.) pohditaan Ilta-Sanomien tapaan, onko järvikamera Kuolimo-kamera vai ei. On kaksi syytä, miksi kameraa ei viety Kuolimon pääjärven puolelle.

1. Heinäkuussa oli odotettavissa, että järven eteläpään ruoppaukset alkavat. Sähköyhtiö ilmoitti myös kohdallamme vievänsä ilmajohtoja järveen Kuolimon rantoja pitkin. Molemmat aiheuttaisivat veden laadun tilapäistä huononemista. Molemmat hankkeet ovat siirtyneet syksymmälle. Sitä emme tienneet.

2. Kamera sijaitsee suuressa ja syvässä kahden lammen muodostamassa kokonaisuudessa, joka yhdessä muodostaa pienen järven. Se on yhteydessä muutaman metrin päässä olevaan pääjärveen. Kalat liikkuvat aktiivisesti molempiin suuntiin. Keväällä tulvavesien aikaan vettä järvien välillä voi olla lähes metrin verran. Vesi lähdepohjaisissa ”lammissa” on myös kirkkampaa kuin pääjärven puolella. Tästäkin syystä aloitimme kokeilun siellä.

Tekniikkaa oli keväällä testattu Garda-järvellä, josta käsin kameraa nytkin huolletaan.

Kokeilu nieriän alueilla olisi edellyttänyt tutkimusvenettä – jollainen Pro Kuolimolla on käytettävissään – ja tietoliikenteen erityisjärjestelyjä, esimerkiksi satelliittiyhteyttä. Myös valaistus olisi vaativaa nieriän asumissa syvänteissä.

Pro Kuolimon kotisivun päivittämiseen pyysi sen puheenjohtaja apua moneen kertaan. Garda-järven suojelijat (Andrea Bertoldi rakensi ensimmäisen työpajan 2012, jossa Pro Kuolimo Kai Vaartajan ehdotuksesta perustettiin) olivat valmiita auttamaan.

Apu ei kelvannut, koska kamera oli heidän hallituksensa mielestä ”väärässä” paikassa. Tekivät oman sivun: naturakuolimo.com.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos

Ojastinlammen

loma-asukas