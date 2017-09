Hevoshumussa koettiin suuria tunteita

LEMI & SAVITAIPALE Viime sunnuntaina Savitaipaleen raviradalla nähtiin, että hevoskulttuuri on laaja käsite. Se ulottuu keppihevosten eli keppareiden tuunaamisesta työhevosen tai ravikuningattaren valmentamiseen.

Hevoset herättävät suuria tunteita. Kun pieni koululainen taputtaa ja syöttää suurta eläintä, on elämys mahtava. Myös hevoset kokevat suuria tunteita.

Taipalsaaren Haikkaanlahdella on kerrottu tarinaa siitä, että sodasta palannut hevonen kyynelehti takaisin kotitalliin päästyään.

– Se on mahdollista. Hevoselle koti on niin tärkeä paikka, sanoo Lemin Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Kyösti Väisänen.

– Hevostalouden merkitys kaikille kunnille on valtava. Se ulottuu taloudellisesta toiminnasta sosiaalisiin ja terveydellisiin vaikutuksiin, Väisänen mainitsi Lemin koulukeskuksessa.

Siellä Terhi Tuuva ja Tanja Kiesi esittelivät hevosiaan koululaisille, jotka odottivat kiltisti syöttämisvuoroaan.

Savitaipaleen raviradalla vietetty 110-vuotiaan suomenhevosen juhlapäivä oli Savitaipaleen ja Lemin Hevosystäväinseurojen yhteisesti järjestämä tapahtuma.

Sitä juhlisti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kummihevonen, kouvolalainen 15-vuotias Esu. Sitä voi kutsua kauramoottorilla käyväksi monitoimikoneeksi.

– Esu on kilpaillut raveissa, koulu- ja matkaratsastuksessa ja työmestaruuskisoissa, luetteli hevosen ohjastaja ja valmentaja Matti Ahola.

Kun Esu vetää kaksi kertaa oman painonsa eli yli 900 kilon taakkaa, pitää kuolainten, länkien, luokkien ja setolkkavöiden olla mittatilaustyötä.

