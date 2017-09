Ruoppaus on alkamassa lokakuun alussa – urakan käynnistyminen on kuukauden myöhässä

SAVITAIPALE Pappilanlahden venesataman ruoppaus alkaa tämän hetken tietojen mukaan lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Alunperin ruoppausurakan piti alkaa 23. elokuuta. Tuolloin Savitaipaleen kunta kuitenkin tiedotti, että työt alkavatkin aikaisintaan 15. syyskuuta.

– Aikataulu on siis aloittamisen osalta kuukauden myöhässä, mutta toisaalta veneilykausi on päässyt jatkumaan. Harmillista on kuitenkin se, että jatkoa on tullut vähän tipoittain, kunnan teknisen osaston päällikkö Vesa Roiko-Jokela harmittelee.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta:

Pappilanlahden venesataman urakat aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Savitaipaleella (8.6.2017)

Pappilanlahden venesatamaan pääsee vielä autolla (16.6.2017)

Venesataman ruoppaus alkaa Savitaipaleella aikaisintaan syyskuun puolivälissä (21.8.2017)