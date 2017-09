Rantaravintola Ankkuriin etsitään uutta yrittäjää

TAIPALSAARI Saimaanharjun venesataman edustalla sijaitsevassa Rantaravintola Ankkurissa puhaltavat uudet tuulet.

Ravintola on myynnissä ja sitä kuutisen vuotta pyörittäneet taipalsaarelaiset Vesa Kukkonen ja Tanja Vehmasvaara lopettavat toiminnan syyskuun lopussa.

Lokakuun alussa Ankkurin ovet siis sulkeutuvat ainakin väliaikaisesti, mikäli uutta yrittäjää ei siihen mennessä ole löytynyt.

Ankkurissa on ollut yrittäjäpariskunnan lisäksi kolme työntekijää.

Miksi teitte tällaisen ratkaisun, Ankkurin yrittäjä Vesa Kukkonen?

– Ravintolan sijainti on todella hyvä, ja nyt siihen pitää löytää innokkaan yrittäjän kautta uusia ideoita ja niin sanotusti ”buustausta”. Meidän on nyt aika tehdä jotain muuta.

Mitä muuta?

– Minullahan ollut päivätyö koko ajan. Lisäksi olemme katsoneet lounaspaikkaa Lappeenrannasta. Mutta se on vielä iso ”ehkä”.

Mitä tämä tilanne tarkoittaa henkilökunnalle?

– Työntekijöille kerrottiin muutoksesta hyvissä ajoin. Ravintola-alalla tunnit ovat tiukassa, joten kahdella on toinenkin työpaikka, joten he eivät putoa tyhjän päälle. Henkilökunta on osaavaa, ja tarjosimme heille yrittäjyyttä. He eivät kuitenkaan kokeneet sitä pestiä omakseen.

Minkälaista ravintolan pyörittäminen Saimaanharjulla on ollut?

– Vaihtelevaa. Lounas on vetänyt hyvin. Taipalsaaren isot rakennushankkeet ovat näkyneet suoraan meidän lounasmyynnissä. Ostovoimaahan täällä on muutenkin.

– Iltapuolella muutoksia on ollut enemmän. Kanta-asiakkaat ikääntyvät ja nuoret taas haluavat jotain erilaista. Lisäksi iltarientoihin lähdetään entistä myöhemmin. Anniskelupiikki on ollut puoliltaöin. Ja me kun emme ole yökerho, kaupantekoaika on jäänyt lyhyeksi.

Miksi ette muuttaneet Ankkuria kokonaan lounasravintolaksi?

– Sitä mietittiin kyllä. Radikaalia konseptimuutosta emme kuitenkaan halunneet tehdä, sillä ravintolalla on täällä niin vahva anniskeluhistoria.

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna Ankkurissa esiintyvät Sonja Nurmela & Jyri Kangastalo Duo pe 29.9. klo 21–23 ja Kärkäs -yhtye la 30.9. klo 20–23. Keikoille on vapaa pääsy.