Sadonkorjuu pahasti myöhässä – sadetta on saatu liikaa ja valoa liian vähän

Kylmä kesä sekä pilvinen ja sateinen sää ovat tekemässä Etelä-Karjalan sadonkorjuusta erittäin hankalaa, Pro Agria Etelä-Suomi tiedottaa kasvutilannekatsauksessaan.

– Korjuu on vasta alussa. Monilla tiloilla ei ole vielä edes aloitettu, kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola tietää kertoa.

Heinolan mukaan lämpösummaa on kertynyt maakunnassa noin 1 000 astetta, kun myöhäisimpien viljojen ja öljykasvien valmistumiseen vaaditaan yli 1 000 astetta.

– Myös valo vaikuttaa valmistumiseen. Sitäkin on saatu tänä kesänä vähän, Heinola sanoo.

Myöhäisemmät kylvöt jäivät harvemmiksi ja niissä on jälkiversontaa. Ne valmistuvat epätasaisesti ja lisäävät puintikosteutta.

Ohrasta on puitu noin 20 prosenttia ja kaurasta viisi prosenttia. Aikaisemmin kylvettyjen ja aikaisten kevätvehnien puinteja on vasta aloiteltu. Heinolan mukaan syysviljat ja kumina on korjattu.

– Öljykasvien ja härkäpavun tilanne on hankalin. Niiden parhaat kasvustot ovat kovin vihreitä ja valmistuminen siirtynee lokakuun lopulle, ellei halla lopeta kehitystä aiemmin. Se taas jättää lehtivihreäpitoisuuden korkealle, jolloin öljyn laatu heikkenee ja sadon arvo laskee.

Tähän mennessä korjatun kevätviljan laatu on ollut hyvä ja sadot myös. Rukiissa esiintyy torajyviä ja ne ovat pilanneet joitakin eriä kokonaan.

Sadon laatu on uhattuna sateiden ja kosteuden jatkuessa. Kypsyvä vilja alkaa itää tähkään, jolloin leipälaatu häviää ja hehtolitrapaino laskee. Siitä seuraa Heinolan mukaan hinnan aleneminen ja jopa kauppakelpoisuuden häviäminen.

– Viljan itävyys häviää myös tähkäidännän takia. Siemenviljasta voi tulla puute ainakin heikoimmilla alueilla maata. Etelä-Karjala kuuluu siihen.

Peltojen pinnat alkavat paikoin pettää jatkuvissa sateissa ja sekin vaikeuttaa korjuuta. Nyt joudutaan käyttämään kaikki mahdolliset puintipäivät ja korjaamaan satoa normaalia selvästi kosteampana, mikä lisää kuivauskustannuksia.

– Osa sadosta näyttää jäävän peltoon, elleivät säät oleellisesti parane. Tarvittaisiin pitkä aurinkoinen poutajakso, mutta Ilmatieteenlaitoksen kymmenen päivän ennusteeseen sattuu vain kaksi kokonaista poutapäivää.

Nurmesta on Heinolan mukaan saatu maakunnassa hyvä sato ja sitä riittää karjan ruokintaan, laatukin on hyvä.

Perunasta on myös tulossa hyvä ja laadukas sato, jos kaikki saadaan korjatuksi. Joillakin lohkoilla märkyys siirtää nostoa suunniteltua myöhemmäksi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi