KoPa nöyrtyi Sammonlahdessa – Jokela on lähellä lohkon maalikuninkuutta

Lemin jalkapalloylpeys Kotajärven Pallo (KoPa) joutui viime lauantaina palaamaan tyhjin käsin Lappeenrannan Sammonlahden tekonurmelta. Liry vei voiton Nelosen ottelussa lukemin 1–0 (0–0).

Ensimmäinen puoliaika oli maaliton. Kotijoukkue iski toisella puoliajalla. Jaetulla kakkossijalla lohkon maalintekijätilastossa oleva Juhamatti Ollikainen ohitti KoPan veskarin Jan Karlssonin 55. minuutilla.

KoPa vaihtoi pian maalin jälkeen Rasmus Aumakallion Anton Bocharoviin. Lisäksi Isto Tapioharju sai tehdä matsin loppuminuuteilla tilaa Ossi Valtoselle. Lemiläisten kapteeni Pasi Hovi kuittasi keltaisen kortin 60. minuutilla.

Sarjaa on vielä pelaamatta yksi kierros.

KoPa on kahdeksan joukkueen lohkossa viidentenä 27 pisteellä.

KoPa kohtaa ylihuomenna lauantaina 23. syyskuuta kotikentällään lohkon voittavan heinolalaisen Union Plaanin.

KoPan Jani Jokelalla on kahden osuman etumatka lohkon maalintekijätilastossa Juhamatti Ollikaiseen ja Kulennoisten Pallon Jarkko Kunnakseen.

Jokela on viimeistellyt 17 maalia.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi