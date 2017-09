Siltarumpujen tahdissa

Nyt alkoi taas siltarumpupolitiikan ruotiminen. Syynä on hallituksen puolimatkan taival, jolloin oppositio kiinnittää huomiota siihen, että valtakunnallisten tärkeiden tavoitteiden sijasta hallituspuolueiden ministerit ovat kiinnittäneet huomionsa oman vaalipiirinsä ja kotiseutunsa siltarumpuihin.

Siltarumpujen lisäksi siltarumpupolitiikan arvostelijoiden silmätikkuina ovat kylätiet, sillat ja lossit. Eläköitynyt Taipalsaaren kunnallispamppu Tuure Westinen (kesk.) on ollut Jänkäsalon lossipoliitikko.

Siltarumpupoliitikkojen kärjeksi nostetaan aina Mauri Pekkarinen (kesk). Hyvänä kakkosena seuraa muiden muassa Ole Norrback (r.), joka ajoi siltaa omaan vaalipiiriinsä.

Siltarumpupolitiikan suurimpia kriitikoita ovat yltiöurbaanit tyypit, kuten Jörn Donner ja Yleisradion jälkiviisaat. He muistavat muistuttaa: tämä on sitä siltarumpupolitiikkaa.

Savitaipaleella on paljon siltarumpupolitiikan kukkasia.

Aikaiseksi on saatu siltarummun korjauksia valtatie 13:lla ja Taavetin tiellä. Partakoskentiekin saattaa kaivata siltarumpupolitiikkaa. Odotamme Anneli Kiljusen (sd.) asiasta ottamaa koppia.

Taannoinen kansanedustaja Pekka Kuosmanen (kok.) uskaltautui siltarumpupoliitikoksi, kun melkein lupasi karvalakkilähetystölle Kuivasen tien korjauksen.

Kaikista kovin siltarumpupolitiikan ajaja oli kuitenkin Suomenniemen kunnansihteeri Kerttu Könönen, joka korjautti Varpasentien ja vähän äkkiä. Siinä prosessissa jäi toiseksi hänen ystävänsä, maaherra Erkki Huurtamo.

Kuivasensaaren tie on ollut tänä kesänä aika hyvässä kunnossa, koska sen ojat perattiin viime vuonna.

Kun tielaitoksen silloinen pomo Jouko Loikkanen (kesk.) juhlisti Lemin Uimilla tien päällystystä, otin puheeksi siltarumpupolitiikan. Loikkanen vastasi, että jos siltarumpuja ei panna kuntoon, tien tarina on lopussa aika äkkiä. Rakenne pettää. Tämä on nähtävissä Aivasjärventiellä Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Onko siltarumpupolitiikkaa se, että Porvoon ja Helsingin välillä korjataan nelikaistaisen tien siltoja ja rumpuja?

Ei ole. Valtatiet kuusi ja seitsemän palvelevat tuhansia pääkaupunkiseudun ihmisiä, jotka rientävät mökeilleen Lemille, Savitaipaleelle, Suomenniemelle ja Taipalsaarelle kauhistelemaan huonosti hoidettuja yksityisteitä, joiden siltarummut pettävät.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi