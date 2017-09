Hyvinvointiaseman väistötiloiksi halutaan vuokrata parakki

SAVITAIPALE Kunta on luopumassa suunnitelmasta käyttää kirkkoherranviraston tiloja Savitaipaleen hyvinvointiaseman väistötiloina. Syynä ovat rakennukseen liittyvät riskit. Väistötilat aiotaan sijoittaa parakkiin hyvinvointiaseman takapihalle.

Sisäilmaongelmat ajavat osan hyvinvointiaseman toiminnoista väistötiloihin.

Kunta neuvotteli seurakunnan kanssa Hiienmäenrinteessä sijaitsevien kirkkoherranviraston tilojen vuokraamisesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käyttöön väistötiloiksi.

Muuttosuunnitelma on nyt mennyt karille.

Vuonna 1980 rakennetun rakennuksen saattamisen nykyajan ilmanvaihtomääräykset täyttäväksi pelätään aiheuttavan tulevaisuudessa kalliiksi käyviä ongelmia.

Kunnan teknisen toimen mukaan väistötiloiksi ei jää muuta mahdollisuutta kuin parakkiratkaisu hyvinvointiaseman pihalle.

Väistötiloihin on tässä vaiheessa tarpeen sijoittaa kotihoito, laboratorio ja kellarikerroksen toimistotiloja. Näiden vaatima yhteispinta-ala on 350–400 neliömetriä.

Kunnan teknisen osaston päällikön Vesa Roiko-Jokelan mukaan parakki on tarkoitus sijoittaa Kapak´ojan puolelle hyvinvointiasemaa.

Parakkien pystytys- ja purkamiskuluiksi arvioidaan noin 38 000 euroa. Viemäri- ja sähköliitäntöjen rakentamiskuluiksi lasketaan noin 50 000 euroa. Parakin vuokra on noin 5 000 euroa kuukaudessa.

Tekninen lautakunta käsittelee torstaina 21. syyskuuta ylimääräisessä kokouksessa ehdotusta, jonka mukaan lautakunta esittää kunnanhallitukselle parakkitilojen hankkimista hyvinvointiaseman väistötiloiksi. Tätä varten tarvitaan 80 000 euron lisämääräraha tämän vuoden talousarvioon.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

