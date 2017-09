Savitaipalelainen yhtiö lähtee pyörittämään Haminan pursipaviljonkia

Perinteikäs Haminan pursipaviljonki saa pyörittäjäkseen savitaipalelaisen yhtiön Finnrest Oy:n, kertoo Kymen Sanomat (14.9.2017).

Rakennuksen omistava Haminan Pursiseura on tehnyt sopimuksen pursipaviljongin vuokraamisesta ravintolatoimintaa varten Finnrestille.

– Meillä on ajatus ollut, että pysyttäisiin jopa 4–5 kuukautta vetämään kesällä, mutta tietysti sesonkiaika on se kolmisen kuukautta kesäkuun alusta, Finnrestin Janne Tolonen kertoo Kymen Sanomissa.

Nykyinen on pursipaviljonki vihittiin käyttöön vuonna 1909. Paviljonki sijaitsee kauniilla paikalla Pikku-Vuohisaaressa, Haminan matkustajasataman vieressä.

Saareen kuljetaan veneellä.

Pursipaviljongissa on ollut ravintolatoimintaa viimeksi vuonna 2003. Paikka on vuosia tunnettu Vanttina, mutta Finnrest miettii vielä ravintolan nimeä.

Finnrest Oy on perustettu tänä vuonna. Yhtiön kotipaikka on Savitaipale.

Kaupparekisterin mukaan yhtiön toimitusjohtajana toimii savitaipalelainen Petra Tolonen. Haminalainen Sari Oleander on hallituksen puheenjohtaja.

Finnrest Oy:n toimialaan kuuluvat myös koti- ja mökkitalkkaripalvelut.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi