Keskustelupiirissä avataan Suomenniemen historiaa ja nykypäivää

SUOMENNIEMI Teologian tohtori Antti Vanhanen luennoi kuluvan viikon torstaina Suomenniemellä otsikolla Mistä Suomenniemi on kotoisin?

Vanhanen liikkuu luennossaan lavealla aikajanalla, aina kivikaudelta nykypäivään. Vanhasen mukaan Suomenniemi ulottuu kauas menneisyyteen ja paikkakunnalla kohtaavat nykyisin savolaisuus ja karjalaisuus.

– Nyt Suomenniemi on osa Mikkeliä. Savitaipaleelta Suomenniemelle tultaessa liikennekyltti ilmoittaa Etelä-Savo. Mitä suomenniemeläisyys on Mikkelin osana?, hän pohtii.

Vanhanen esittää myös kysymyksen siitä, mitä on kotiseutu ja koti.

– Kotiseutu ei ole vain paikka, vaan myös mielenmaisema, osa sitä mitä me elämässämme olemme nähneet ja kokeneet.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Luento keskustelupiirissä Suomenniemen seurakuntakodilla to 21.9. klo 14 alkaen.