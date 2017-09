Outo ”huoltomies” yritti päästä vanhusten koteihin

SAVITAIPALE Outo ”huoltomies” on soittanut ainakin kahdelle ikäihmiselle, jotka asuvat rivitalossa Savitaipaleen kirkonkylällä.

Soittaja on puhunut vessanpöntön kannen vaihtamisesta ja pakastimen lasin laittamisesta. Kummallekaan korjaukselle ei ole tarvetta.

Rivitalossa epäillään, että soittajan tarkoituksena on ollut päästä sisään asuntoihin vilpillisessä mielessä. Hän oli ottanut selville asuntojen numerot, mutta liitti ne vääriin ihmisiin.

Soitoista ei ole ilmoitettu poliisille. Näyttää siltä, että soittaja on käyttänyt prepaid-puhelinta vaikeuttaakseen soittojen jäljittämistä.

Mikäli huoltotoimen oikeellisuus arveluttaa, asukkaan on syytä aina ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään ennen oven avaamista tuntemattomalle huoltomiehelle.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi