Sambialainen pallotaituri tuo sykettä KoPaan

LEMI Anteeksi nyt kaikki Värröt, Kuitot ja kumppanit, mutta Kotajärven Pallon jalkapallojoukkueessa ei ole ilmeisesti ennen pelannut yhtä taitavaa kaveria kuin Rodney Hammad, Sambian helmi.

Hän ilmaantui Kotajärven Pallon (KoPa) vahvuuteen heinäkuussa.

– Hän on äärimmäisen taitava, nopea ja kovakuntoinen, Hammadin joukkuetoveri Emil Segerman ylistää.

Rodney Hammad, 27, syntyi eteläisessä Afrikassa sijaitsevan Sambian pääkaupungissa Lusakassa.

1 300 metrin korkeudessa sijaitsevassa kaupungissa on lähes kaksi miljoonaa asukasta.

Hammadin perheessä on kaksi poikaa.

– Isä kuoli, kun olin pikkulapsi. Minulla on hollantilainen isäpuoli, hän kertoo.

Pelaajaura vei juniorijoukkueen kautta amatööriliigaan, kakkosdivisioonaan ja myös Sambian pääliigaan. Maan jalkapallotaso kestää vertailun, sillä Sambia voitti vuonna 2012 Afrikan cupin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

KoPa pelaa kauden viimeisen ottelun Kotajärven kentällä la 23.9. klo 14. Vastassa on heinolalainen Union Plaani. Otteluun on vapaa pääsy.

Lue lisää torstain 21. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.