Kuolimolle on tulossa uusia kosteikoita

SAVITAIPALE Kuolimo kantaa mainetta yhtenä Suomen kirkkaimmista ja puhtaimmista järvistä. Tähän on törmännyt myös projektikoordinaattori Raija Aura, joka on mukana Kuolimonkin tilaa parantavassa Pisara-hankkeessa.

– Moni on kysynyt, että miksi ihmeessä Kuolimolla tarvitaan vesistökunnostusta, Aura sanoi viime tiistaina Olkkolan hovissa Savitaipaleella.

Tilaisuudessa esiteltiin Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelmaa, jonka Lappeenrannan seudun ympäristötoimen vetämä Pisara on tilannut Otso Metsäpalvelut Oy:ltä.

– Kuolimolaiset ymmärtävät tarpeen. Kuolimossakin on muutoksia nähtävissä. Siksi Kuolimollakin mietitään, miten veden tason heikkenemistä ja veden tummumista pystyttäisiin torjumaan, Aura alusti.

Auran mukaan Kuolimon valuma-alue on pääosin metsämaata.

– Siellä on maataloutta hyvin vähän, vakituista asutusta ja vapaa-ajan asutusta jonkin verran, ei ole turvetuotantoalueita, eikä muuta pistekuormitusta kuin kunnan puhdistamo, Aura luetteli.

Pro Kuolimo ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jokinen lisäsi luetteloon Suomenniemen jätevedenpuhdistamon.

Kuolimon vesistökunnostuksen haasteena on metsätalouden aiheuttama kuormitus.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 21. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.