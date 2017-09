Rukoilutahtikin tarkistetaan kyselyssä seurakuntalaisille

TAIPALSAARI Taipalsaaren seurakunnan verkkosivuilla on Taipalsaaren ja Lemin seurakuntien jäsenille kysely seurakuntaliitoksesta, jossa kolmen kunnan, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin, seurakunnat yhdistettäisiin Taipaleen seurakunnaksi vuoden 2019 alusta.

Ihmetystä ovat herättäneet kysymykset innokkuudesta osallistua kirkollisiin tapahtumiin sekä siitä, kuinka usein seurakuntalainen rukoilee. Taipalsaaren kirkkoherra Risto Koskimäki avasi kyselyn taustoja.

Mitä merkitystä seurakuntien yhdistymisen kannalta on sillä, kuinka montaa kertaa vastaaja on osallistunut jumalanpalvelukseen?

– No, eihän se suoranaisesti vaikuta.

Entä sillä, kuinka usein seurakuntalainen rukoilee?

– Aivan epäoleellisia asioitahan ne ovat. Ne olisi hyvin voinut jättää poiskin. Sama Kirkon tutkimuskeskuksen kyselypohja on ollut käytössä muissakin seurakunnissa esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä, ja sen takia kyselyyn on päätynyt tuollaisia kysymyksiä.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 21. syyskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.

Kysely seurakuntien yhdistymisestä

Kyselyyn on saatu n. 150 vastausta. Vastausaikaa on syyskuun loppuun asti.

Vastauksista 52 % on Taipalsaaren ja 48 % Lemin seurakunnasta.

Tuloksia hyödynnetään yhdistymisneuvotteluista vastaavassa ohjausryhmässä. Ryhmässä on jäseniä kaikista kolmesta seurakunnasta.