Kuvataidekoulun lapset toivat uuden ilmeen liiketalon sisäpihalle

SAVITAIPALE Kissoja, taruolentoja ja muita mielikuvitushahmoja. Vinhat maalaukset peittävät nyt seinää Savikunnon liiketalon sisäpihalla. Asialla ovat olleet Savitaipaleen kuvataidekoulun lapset.

– Lapset ovat olleet liekeissä, kuvataidekoulun rehtori Soli Perttu myhäilee.

Muraalit eli isot seinämaalaukset ovat suurta huutoa ympäri maailman. Muraali tulee latinankielisestä sanasta murus, joka tarkoittaa muuria tai vallia.

Savitaipaleen keskustakin on nyt saanut oman pienimuotoisemman muraalin muuria muistuttavaan seinään Peltoinlahdentiellä. Kuvat eivät tosin näy kadulle.

– Tämä on ylläri, Perttu kuvailee sisäpihalla avautuvaa näkymää.

Kuvataidekoulun perusopetusryhmästä ovat liki kaikki lapset olleet taiteilemassa kohteessa. Lapsia on pitkälti toistakymmentä.

– Tämä on kolmas kerta, Kerttu Kopperoinen, 8, todistaa kissa-aiheisen työnsä äärellä.

Hänen kaverinsa Juuli Hirvikin, 8, on työstänyt seinälle kissaa.

– Välillä olen piirrellyt tuollaisia, Juuli mainitsee.

Koulun päämääränä on tukea päivähoidon ja peruskoulun antamaa taidekasvatusta. Seinämaalaukset tuovat urbaanin lisän pakettiin.

– Se on koirahanhi, Ella Kouki, 9, esittelee työtään.

Soli Pertun mukaan kuvataidekoulu voisi ottaa vastaan vastaavia taideprojekteja muualtakin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

