Veteraaneja kunnioitetaan Suomen juhlavuonna

Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä vietetään tänä vuonna monin eri tavoin koko Suomessa.

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi Suomi 100 -ohjelman tapahtumat koskettavat jokaista suomalaista. Aivan erityinen kiitollisuuden osoitus tulee kohdistaa sotaveteraaneille ja veteraanisukupolvelle, niin nurmen alla nukkuville kuin keskuudessamme oleville.

Suomen Sotaveteraaniliitto ja sen paikallisten yhdistysten edustajat tapaavat juhlavuotemme aikana jokaisen veteraanijäsenensä ja vievät heille tasavallan presidentin ja puolustusvoimain ylipäällikön Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion tervehdyksen kunniakirjan muodossa ”Me kiitämme, emmekä unohda”.

Lisäksi hän myöntää Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin (nauha tummansininen, mitali hopean värinen) jokaiselle sotaveteraanille, joka ei ole saanut tätä mitalia korkeampaa kunniamerkkiä aikaisemmin. Kunniamerkit luovutetaan Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2018.

Liittomme on saanut varat lahjoituksena voidakseen tarjota ilmaisen lounaan. Tämä on lahjoittajan toivomus.

Lisäksi olemme saaneet lahjoituksena Panda-maitosuklaakonvehteja sisältävän pakkauksen ”Suomi 100” jaettavaksi sotaveteraaneille.

Sinivalkoraidalliset villasukat on jo jaettu kaikille. Suuri kiitos neulojille ja jakajille.

Kaikilla Suomen sankarihaudoilla, joita on 622, koululaiset ja veteraanit suorittavat kunnianosoituksen ja laskevat havuseppeleen samaan aikaan 29.9.2017 kello 11. Etelä-Karjalassa on 17 sankarihautausmaata.

ERKKI PULLI

Etelä-Karjalan

sotaveteraanipiiri ry