Venäläiset pöytätennisharrastajat leireilivät Savitaipaleella

SAVITAIPALE Savitaipaleen liikunta-ja hyvinvointimatkailu sai uuden, kansainvälisen piristysruiskeen, kun paikkakunnalla järjestettiin ensimmäinen pöytätenniksen harjoitusleiri.

Savitaipaleelle saapui viime viikon lauantaina 16. syyskuuta Sosnovy Borista neljä innokasta aikuista pöytätenniksen harrastajaa.

Pelaajat kuuluvat pöytätenniksen harrastusjoukkueeseen. Ryhmän vetäjänä toimii Sosnovy Borin pöytätenniskeskuksen johtaja Nina Romanuta.

Joukkue harjoitteli liikuntatalon salissa ja pelasi paikallisen harjoitusvastustajan, Nellie Jäkön, kanssa.

Leiriläisten tulkkina toimi savitaipalelainen Larisa Kotirinta.

Savitaipaleen leirin ohjelmaan kuului pelaamisen lisäksi muun muassa tutustuminen Kärnäkosken linnoitukseen ja Partakosken kylään. Oppaana ja asiantuntijana Kärnäkosken valleilla oli Partakosken kyläyhdistyksen monitoimimies Tuomo Mäkelä.

Mäkelän laajat tiedot Suvorovin rakennuttamasta linnoituksesta sekä tarinat alueen historiasta kiinnostivat leiriläisiä. Kärnäkosken vierailun huipensi Mäkelän leiriläisille lahjoittama käsintehty taulu linnoituksen kartasta.

Pöytätennisleiri oli osa Savitaipaleen kunnan EU:n maaseuturahaston tuella järjestettyä Liiku-hanketta.

Hankkeen tavoite on nostaa Savitaipaleen tunnettuutta liikuntakuntana sekä houkutella liikkujia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

Liiku-hankkeen aikana on rakennettu yhteistyökontakteja Sosnovy Borin lisäksi myös Pietarin suuntaan.

Molemmilla alueilla on herännyt kiinnostus Savitaipaleen liikunta-ja hyvinvointimatkailun palveluja, puhdasta ja rauhallista luontoa sekä ekoturismia kohtaan.

Suunnitelmia on vireillä Venäjän maastopyöräilyjoukkueen sekä pietarilaisen ison liikuntakeskuksen, päiväkodin ja Pietarin teatterin/kamarioopperan kanssa.

