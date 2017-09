Vielä ehtii lähettää siilihavaintoja – Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin kysely pysyy auki lokakuun ajan

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ottaa edelleen vastaan yleisöltä havaintoja siileistä.

Keväällä alkanut kysely on tuottanut jo satoja ilmoituksia ympäri Etelä-Karjalaa. Siilihavaintoja voi lähettää vielä lokakuun ajan.

Loppusyksyn havaintojen osalta pyritään seuraamaan etenkin havaintojen vähentymistä, mikä kielii siitä, että siilit vaipuvat talvihorrokseen. Leudot kelit voivat kuitenkin pitää siilejä liikkeellä yllättävänkin pitkälle loppuvuoteen.

Siili on sympaattinen pihapiirien tuhisija, josta monilla on mukavia muistoja kotipihalta tai mökiltä. On kuitenkin arveltu, että siilien määrä on viime vuosien kuluessa vähentynyt Suomessa.

Yleisöhavainnot siileistä auttavat luonnonsuojeluväkeä myös kartoittamaan siilien elinympäristöjä ja kannan vahvuutta.

Havaintoja voi antaa myös aiemmilta vuosilta. Myös yleisluontoisen arvion siilien vähentymisestä tai lisääntymisestä omalla alueella voi ilmoittaa.

Lomake havaintojen ilmoittamista varten löytyy Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin verkkosivuilta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi