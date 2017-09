Musikaaliin etsitään tarpeistoa – työryhmä kaipaa kalustoa, vaatteita ja esimerkiksi valokuvia

SAVITAIPALE Savitaipalelaisilla on nyt oiva mahdollisuus osallistua tekeillä olevaan Suomi 100 -juhlamusikaaliin.

Työryhmä viestittää tarvitsevansa musikaaliin toteuttamiseksi erilaista tarpeistoa viime vuosikymmeniltä: esimerkiksi kalustoa, vaatteita ja valokuvia.

– Yksi keskeinen huonekalu on sohva. Mistä löytyisikään helposti vaikkapa tyypillinen sohva 1940- tai 50-luvuilta, 1960- tai 70-luvuilta sekä 1980- tai 90-luvuilta, Savitaipaleen kunnan kulttuurisihteeri Helena Hjerppe pohtii.

– Sohvia ja muita isompia huonekaluja toivotaan löytyvän läheltä kirkonkylää, hän jatkaa.

Edelleen tarvetta on esimerkiksi gramofonille, ensimmäiselle televisiomallille sekä 1920–50-lukujen käyttökuntoisille hatuille, laukuille ja kengille sekä ”herrasväen” mekoille ja liivipuvuille.

Myös Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) ensimmäisiä verkkareita ja tuulitakkeja kysellään.

– Vanhoja kodinkoneita ja puhelimia, ryijy 1920–30 -luvuilta tai muita seinävaatteita, Hjerppe listaa.

Vanhoja valokuvia on koossa jo jonkin verran, mutta esimerkiksi tietyistä tapahtumista kuvia tarvitaan.

– Dingo -yhtye on kuulemma vieraillut Solkein lavalla. Keneltä löytyisi siitä tai ylipäätään Dingoon liittyviä kuvia? Myös Kirkan ja Dannyn keikoilta olisi kiva saada kuvia. Rokkikuvia, kuvia Savitaipaleen monista musikaaleista, kyläjuhlista, Hjerppe luettelee.

Listaan voidaan Hjerpen mukaan lisätä vielä kuvatoiveet vanhan ajan lavatansseista, nurkkatansseista ja juhannusjuhlista sekä Tuulikki-laivalta tai 1950–90 –luvuilta esiintymislavoilta ja nuorisoseurantaloilta.

– Tarjolla olevista tavaroista toivomme tiedon mieluiten lokakuun aikana, niin saamme käsityksen siitä, mitä tarpeistoa ja tavaraa vielä puuttuu.

Musikaali on ollut tekeillä keväästä lähtien. Musikaalin on käsikirjoittanut Kaisa Martin ja sen ohjaavat Sanna Pulkkinen ja Kirsi Sinkko.

Tarinaa johdattelee 100 vuotta täyttävä mummo, joka kertoilee elämästään aina itsenäisyyden alkuvuosista alkaen.

Mummon roolissa on monista paikallisista näytelmistä tuttu Jaana Jurvanen. Musikaalin vahvana teemana on historian ohella musiikki.

Mainittujen naisten lisäksi musikaalin toteuttamiseen osallistuu suuri joukko eri-ikäistä paikallista väkeä aina tanssijoita ja tanssinohjaajista puvustajiin sekä tarpeiston ja lavastuksen suunnittelijoihin.

– Ja tietysti tarvitaan myös paljon avustavia käsiä sekalaisiin hommiin: juhlapullarinkelien leivontaan sekä esimerkiksi kahvitukseen ja väliajan kahvitarjoiluun, Hjerppe muistuttaa.

Musikaalin ensimmäinen esitys on koululaisille tiistaina 5. joulukuuta ja yleisölle itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Heille voi kertoa tavaroista ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi

Sanna Pulkkinen: sanna.pulkkinen@savitaipale.fi, puh. 044 550 2211

Helena Hjerppe: helena.hjerppe@savitaipale.fi, puh. 040 500 1853

Jyrki Keränen: jyrki.keranen@gkotten.fi, puh. 0400 976 627