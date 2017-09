Liitosilta sai kirkkoväen liikkeelle – kirkkovaltuutetun mielestä seurakunnan talous ei voi perustua metsien syömiseen

SAVITAIPALE Oma seurakunta on tärkeä asia savitaipalelaisille.

Se kävi vahvasti ilmi seurakuntaliitosillassa, joka järjestettiin viime viikon keskiviikkona Savitaipaleen seurakuntakodissa.

Aiheena oli Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren seurakuntien suunniteltu yhdistyminen Taipaleen seurakunnaksi. Sali on täynnä väkeä.

Savitaipaleen eläköityvä kirkkoherra, lääninrovasti Ossi Hjerppe kertoi liitoshankkeen taustasta ja nykytilanteesta.

– Seurakuntien talous ei ole kovin vakaalla pohjalla, Hjerppe muistutti.

Kirkkovaltuustossa istuva Kari Kotirinta piti nimikysymystä toissijaisena seikkana.

– Olen elämäni aika kuulunut yhdeksään seurakuntaan. En ole vielä koskaan kiinnittänyt seurakunnan nimeen mitään huomiota. Ei nimi miestä pahenna tai seurakuntaa.

Kotirinnan mielestä seurakuntatoiminta olisi liitoksen myötä tulevaisuudessa paremmassa jamassa, kuin yksinään jatkamalla ja metsiä syömällä elämällä.

Seurakunnalla on Savitaipaleella metsiä noin 1 200 hehtaaria, Taipalsaarella on noin 6 00 hehtaaria ja Lemillä on noin 60 hehtaaria.

