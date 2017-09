Rekkaliikenteen vinjettimaksu on saatava Suomeen

Hallituksen on haettava pikainen ratkaisu niin sanotun vinjettimaksun käyttöön ottamisesta. Maksun avulla ulkomainen rekkaliikenne saadaan osallistumaan käyttämiensä suomalaisten teiden kunnossapidon rahoitukseen.

Kuljetusala on jo pitkään ja aiheellisesti vaatinut vinjettimaksua. Muun muassa Ruotsissa ja useassa muussa maassa maksu on jo käytössä. Suomalainen rekkaliikenne kokee nykytilanteen epäoikeudenmukaiseksi. Vinjetti parantaisikin kotimaisen raskaan liikenteen kilpailukykyä.

Vinjetin käyttöönotto raskaassa liikenteessä on kirjattu hallitusohjelmaan ja lisäksi se on vahvistettu uudelleen kevään puoliväliriihessä. Kannustan, kuten koko keskustan liikennevaliokuntaryhmä, hallitusta tekemään nopeita päätöksiä vinjettimaksun toteuttamiseksi.

ARI TORNIAINEN (kesk.)

kansanedustaja

Lappeenranta